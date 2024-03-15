В штабах всех кандидатов на пост президента идет большая работа

Команды внимательно следят за ходом голосования

В Общественной палате запущен трехдневный круглосуточный стрим из ситуационного центра по наблюдению за выборами. Такой формат используется впервые.

В студии проходят дискуссии по самым важным темам выборной повестки. Также в прямом эфире на связь выходят наблюдатели, представители регионов. С мест событий они представляют достоверные данные о происходящем на избирательных участках.

"Сейчас особенно много фейков, ложной информации, которую вбрасывают. Но если раньше это вбрасывали люди, которые здесь были, в России, то сейчас большинство, кто участвует в этой кампании, находятся за рубежом и не скрывают. Они одновременно вбрасывают фейки о выборах и говорят ложь о том, что происходит. Одновременно поддерживают Вооруженные силы Украины, финансируют их, участвуют в террористических атаках", - отметил Максим Григорьев, руководитель рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием.

Большая работа идет в штабах всех кандидатов на пост президента. Команды внимательно следят за ходом голосования, реагируют на обращения общественных наблюдателей.

Избирательный штаб Владимира Путина в Москве посетил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин. Политик пообщался с его сопредседателем Владимиром Машковым. И отметил: процесс голосования проходит без нарушений и с соблюдением демократических норм.

"На всех участках, которые я успел посетить, работа идет по плану, очень организованно. Мы видели очереди избирателей и работу общественных наблюдателей, которые выполняют ее очень грамотно и ответственно. Моя задача в том, чтобы замечать недостатки, но, честно говоря, пока я не заметил никаких нарушений или проблем", - сказал он.

Проголосовала на выборах президента России и Валентина Матвиенко. Свой бюллетень она опустила в одном из избирательных участков Санкт-Петербурга. Председатель Совета Федерации подчеркнула открытость и демократичность нашей системы выборов.

"Хочу призвать тех, кто строит планы на эти выходные. В оставшиеся два с небольшим дня обязательно прийти на голосование, исполнить свой гражданский долг. Создана такая система, когда каждый голос защищен. И выбор каждого гражданина защищен. Каждый голос нашего гражданина будет влиять на результаты этих выборов", - указала спикер Совфеда.

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