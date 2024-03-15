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На выборах в Санкт-Петербурге ожидают высокую явку

14:46
  • пятница
  • 15 марта 2024

Голосуют в северной столице сегодня и жители новых регионов

В Санкт-Петербурге сегодня открылись 1947 постоянных избирательных участков и почти 50 временных - в медицинских учреждениях, на вокзалах и в аэропорту Пулково. Еще около ста участков будут работать на кораблях Петербургского порта приписки, которые в дни выборов находятся в плавании.

Обстановка в городе спокойная, никаких провокаций не зафиксировано. Уже сегодня, в первый из трех дней выборов, ожидается большая явка.

Чтобы не допустить возможности видеофейков, в помещениях для голосования разместили уникальные коды. В случае появления какой-либо провокационной информации по ним можно легко определить номер и адрес избирательного участка. Почти 60 помещений для голосования в Петербурге оснащены услугами сурдопереводчиков.

Голосуют в северной столице сегодня и жители новых регионов, для них это первые выборы президента России.

В Санкт- Петербурге активным избирательным правом обладают 3 миллиона 817 тысяч человек. В Ленинградской области голосовать могут 1 миллион 422 тысячи человек. Для маломобильных категорий граждан уже стартовали выборы на дому. По данным петербургского избиркома, о своем желании голосовать заявляли около 80 процентов петербуржцев. Наибольшая явка избирателей ожидается в воскресенье, 17 марта. 

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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