Ведомство откажется от невыгодных договоров

Российское Министерство иностранных дел уже работает над проверкой соответствия заключенных в прошлом международных соглашений интересам страны. Об этом в пятницу, 15 марта, рассказал заместитель главы ведомства Сергей Вершинин.

Как пояснил дипломат, этот вопрос "назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом".

Особое значение ревизия международных соглашений, заключенных Россией, приобрела в условиях, когда "мы видим попытки изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб", цитирует Вершинина РИА Новости.

Ранее Россия денонсировала договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Это объясняется тем, что ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива кардинально изменилась после принятия в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Также Россия отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Решение об этом шаге российские власти мотивировали тем, что Соединенные Штаты затягивали с ратификацией ДВЗЯИ на протяжении почти 25 лет, нарушая паритет в области ядерного оружия.

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