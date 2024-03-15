Исцеление искусством: в Малом театре помогают детям с особенностями слуха

Пластика, актерское мастерство, сценическая речь - все постигается через игру и яркий реквизит

Азы актерского мастерства они постигают с помощью тех же упражнений, что и обычные студенты профессиональных театральных вузов на своих занятиях. И хотя большинство ребят в этой группе - слабослышащие, получается не хуже.

Слышать детям помогает кохлеарный аппарат - едва заметный приемник, установленный за ухом. Устройство передает звуки на подкожный имплант, откуда по электродам они транслируются в мозг. Только вот прежде чем научиться распознавать, что означают те самые сигналы, и реагировать на них, детям с проблемами слуха предстоит долгая реабилитация. Переформатировать ее в увлекательные занятия театротерапией удалось благодаря уникальному столичному проекту.

"Наш логотеатр зародился в 2021 году. Это была совместная инициатива с центром отоларингологии под руководством Николая Дайхеса. Мы занимаемся речью, мы занимаемся всевозможными упражнениями на фантазию на координацию. Мы очень много времени уделяем пластике, потому что есть проблемы и с физическими зажимами у таких детей", - рассказывает Александра Соломина, заместитель директора по специальным и детским театральным проектам Малого театра.

Они танцуют, теперь уже уверенно попадая в такт музыке, справляются с заковыристыми заданиями по ритмике, и даже на усталость здесь никто не жалуется.

"Детям танцевать очень нравится, и, конечно, им хочется, чтобы больше было каких-то постановок и танцев. Что очень сложно в данной группе, но все равно мы стараемся. И из крошечных комбинаций собираем в танцы. И когда они потом показывают родителям это, они очень рады. И родители тоже", - продолжает Соломина.

В стенах театра сама атмосфера словно заряжает. Тут даже речевые разминки, работа над артикуляцией, скороговорки и прочие сложные упражнения - вовсе не рутина.

"Театральные занятия - это удивительные занятия, которые позволяют ребенку в игровой форме заниматься речью, прогрессировать. Во-вторых, они ребенка учат, что в любом коллективе можно чувствовать себя свободно, раскрепощают", - отметила Любовь Ещенко, актриса Малого театра, педагог в детской театральной студии Малого театра и Логотеатре.

В Логотеатре шестилетний Рома начал заниматься три года назад, когда только-только учился говорить. А сегодня мальчик ходит в обычный детский сад, где свободно общается со сверстниками и готовится к школе.

Перейти в другие творческие мастерские Малого театра - еще одна из возможностей, существующих для выпускников студии. И то, как ребята с особенностями слуха адаптируются там среди своих сверстников, еще одно подтверждение целительной силы искусства.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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