В мире животных: что такое фотоловушки и как они работают

Не упустят даже самого хитрого зверя

В Бирюлевском дендропарке Александр знает каждую тропинку. Наизусть он помнит и маршрут до фотоловушек. Установлены они там, где чаще всего появляются дикие животные. С наступлением тепла звери станут активнее, а значит, самое время убедиться, что камеры в рабочем состоянии. Еще важно проверить карты памяти, потому что свободное место на них заканчивается быстро. А также осмотреть объектив - он может быть поврежден.

Фотоловушки следят за жизнью диких животных 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Благодаря им удается понять, сколько зверей обитает на особо охраняемых и зеленых территориях столицы. Например, в Бирюлевском дендропарке парке фотоловушки в основном снимают белок, но встречаются животные и менее привычные для мегаполиса.

"Мы фиксировали бобров, цапель. Мы снимали журавлей, мы видели краснокнижных некоторых животных, обитающих в наших парках. Ну и крупную дичь - лосей, кабанов", - говорит Александр Соколовский, инспектор отдела контроля и разрешительной деятельности управления экологического контроля города Москвы.

Все снимки животных автоматически сохраняются. Эта технология сегодня позволяет экологам следить за состоянием дикой природы, не отходя от экрана компьютера. Тогда как раньше большую часть времени приходилось проводить на природе, прочесывать огромные территории, чтобы получить хоть какую-то информацию о животных.

Сегодня не нужно часами, а то и днями искать следы диких животных. Достаточно просто установить камеру и ждать, когда зверь попадет в ее объектив. Главное - выбрать для этого правильное место.

Часто рядом с фотоловушками находятся кормушки. Так легче определять точную популяцию диких животных, которые приходят сюда полакомиться кормом. Ловушки реагируют на любое движение. Они фотографируют не только диких животных, но и людей, находящихся рядом.

Нередко камеры снимают браконьеров. А еще других нарушителей - тех, кто не убирает за своими собаками, выкидывает мусор, устраивает в заповедных зонах пикники.

"После того, как было выявлено правонарушение, составляется протокол о правонарушении, и за этим следует возбуждение административного производства", - объяснила Алиса Шукшина, старший инспектор города Москвы в области охраны окружающей среды.

Всего на территории Москвы установлено 46 фотоловушек. Как правило, зимой и в начале весны они реже фиксируют активность животных, чем летом, а это значит, что все самые интересные снимки только впереди.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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