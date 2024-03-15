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Названа еще одна причина, мешающая ФРГ передать Киеву Taurus

13:21
  • пятница
  • 15 марта 2024

Украина давно и пока безуспешно просит у Германии эти ракеты

Германии потребуется два года для того, чтобы восстановить запасы дальнобойных крылатых ракет Taurus, если власти ФРГ все же решат отправить их Киеву. Такое мнение высказывают аналитики, с которыми побеседовали журналисты The Financial Times.
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В настоящее время в запасах бундесвера насчитывается около 600 таких ракет, при этом в рабочем состоянии из них осталась только половина, а производственные линии простаивают.

FT напоминает, что последний раз производство Taurus запускали в ФРГ в 2019 году, чтобы выполнить заказ от Южной Кореи. Сейчас же заводы в Шробенхаузене занимаются лишь ремонтом проданных ракет.

Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, выступая в парламенте ФРГ, заявила, что Германия в случае поставок крылатых ракет Taurus Киеву окончательно стала бы в глазах России стороной конфликта на Украине. В Берлине пытаются пересмотреть варианты бесконечной помощи киевскому режиму в условиях, когда у Германии обнаружилась значительная дыра в военном бюджете.

Однако немецкие СМИ утверждают, что Берлин, несмотря на все публичные заявления, нашел способ передать киевскому режиму дальнобойные ракеты и при этом вывести себя из-под удара. В рамках кругового обмена Германия отправит в Великобританию ракеты Taurus, а Лондон, в свою очередь, передаст Киеву ракеты Storm Shadow.

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