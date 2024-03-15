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Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства

13:39
  • пятница
  • 15 марта 2024

Еще месяц назад

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек – прим. ред.) подала заявление на российское гражданство.

45-летняя артистка подала заявление в феврале 2024 года, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в её окружении.

Ани Лорак - уроженка Черновицкой области. В 2008 году завоевала для Украины второе место на Евровидении, получила титул народной артистки Украины.

После начала спецоперации в 2022 году Лорак долгое время не выходила на связь с поклонниками. Спустя время она заявила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной

На Украине в отношении Лорак введены санкции. Они включают в себя блокировку активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за границу страны.

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