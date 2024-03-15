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Песков: ЦРУ пытается вести подрывную деятельность в отношении России

13:18
  • пятница
  • 15 марта 2024

Пресс-секретарь президента уверен, что такую же деятельность американцы ведут против Пекина

Спецслужбы США не оставили своих попыток вести подрывную деятельность против России. Они занимались этим много лет и продолжают до сих пор. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС

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Таким образом чиновник прокомментировал сообщения прессы о деятельности ЦРУ против Пекина. Он уверен, что там тоже пытаются вести подрывную тактику. 

Песков напомнил, что Россия постаралась минимизировать вмешательство американских агентов во внутренние дела страны. Этому способствовали "решительные действия по защите российского внутриполитического ландшафта". Теперь страна может противостоять деструктивному влиянию США. 

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