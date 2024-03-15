Кремль заявил об участии Франции в войне на Украине

Дмитрий Песков ответил на высказывания Макрона

Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине и, по сути, уже участвует в нем. Об этом в пятницу, 15 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что "Россия — противник". Песков отметил, что "для Франции это очевидно, потому что Франция — она уже втянута в войну на Украине", сообщает ТАСС.

Она (Франция), собственно, косвенно принимает участие в этой войне. И, судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности.

Ранее французский лидер дал большое интервью, в котором заявил, что Россия не должна победить в своей спецоперации на Украине. При этом Эмманюэль Макрон признал: французские власти неоднократно давали обещания, а позже от них отказывались. В частности, Париж отправил Киеву танки и ракеты средней дальности.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что высказывания французского лидера Эмманюэля Макрона насчет возможности отправки военных НАТО на Украину для участия в боевых действия — это его безумные и параноидальные мечтания, которые ведут к развязыванию ядерной войны.

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