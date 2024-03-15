Спикер МИД России напомнила, что быстро Лондон ищет только "руку Москвы"

Соединенное королевство ищет пропавшую принцессу Кейт Миддлтон уже больше двух месяцев, хотя "Новичок" и "рука Москвы" в Лондоне находятся быстро. Такое заявление сделала в пятницу, 15 марта, спикер МИД России Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Захарова припомнила и фейковую фотографию с Кейт и подрисованными детьми, которую Кенсингтонский дворец по случаю Дня матери обнародовал, а после скандала изъял из обращения.

Дам совет одураченным британцам: хотите найти принцессу – наймите располагающихся у вас же в Британии бродячих расследователей Марию Певчих (признана иноагентом и внесена в соответствующий реестр), Христо Грозева (признан иноагентом и внесен в соответствующий реестр) и Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и внесено в соответствующий реестр). Чего они только не находили в тысячах километрах от Британии. У себя под носом королевскую особу им найти ничего не стоит. Думаю, судя по прежним темпам, до субботы управятся. Может, и Скрипалей, наконец, где-то там, рядом с Кейт обнаружат.

Ранее представители королевской семьи заявили, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и временно прервет исполнение обязанностей принцессы. Попытка показать Кейт здоровой в кругу семьи привела к скандалу: крупнейшие информационные агентства отозвали ее снимок, поскольку он мог быть подвергнут "цифровым манипуляциям".

Теории вокруг пропажи принцессы Кейт множатся. Таблоиды припомнили историю двухлетней давности, которую тогда удалось замять Букингемскому дворцу, но теперь она всплыла в новых красках. Ходят слухи, что принц Уильям завел себе пассию, с которой предавался нетипичным утехам. Обиженная Кейт, предполагают СМИ, решила бросить мужа.

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