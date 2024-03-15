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Великобритания будет передавать Украине машины, сданные в утиль

13:44
  • пятница
  • 15 марта 2024

Автомобили собирают по всему Соединенному Королевству

Жителям Великобритании предложили передать Украине автомобили, которые они собирались сдавать в утиль. Об этом пишет издание The Guardian. Машины не соответствуют жестким экологическим стандартам, которые действуют, к примеру, в Лондоне. Для создания зоны сверхнизких выбросов, часть старых авто должны быть удалены из города.

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Под программу попадают авто с дизельным двигателем, которые были зарегистрированы до сентября 2015 года и с бензиновым, старше января 2006-го. Если такие авто не утилизировать, то придется ежедневно платить 12,5 фунтов стерлингов. Сдав машины на утилизацию, можно получить деньги до 2 тысяч фунтов стерлингов.

Одна из благотворительных организаций предлагает альтернативный вариант – пожертвовать машины для переправки на Украину. Идея принадлежит мэру Киева Виталию Кличко. Он давно просил своего лондонского коллегу о передаче таких машин.

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