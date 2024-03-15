Ассоциация писателей и издателей России проводит конкурс "Литературные резиденции"

География проекта охватила всю страну

Литературные резиденции АСПИР — это место, куда писатели со всей России приезжают за "спокойствием, трудами и вдохновеньем". Здесь на протяжении 21 дня они работают в практически идеальных условиях, совмещая уединенный труд и дружеское общение, а также проводят творческие встречи с читателями, знакомятся с региональными литераторами, получают консультации от именитых писателей, критиков, редакторов.

В 2023 году резиденции стали жанрово-тематическими, а отбором писателей занялись крупнейшие российские издательства и литературные журналы. При поддержке редакторов литераторам удалось подготовить к изданию более 20 книг, часть из которых – уже на полках российских магазинов. География проекта охватила всю страну: резиденты работали в самых живописных местах Алтайского края, Дагестана, Приморья, Карелии, Волгоградской, Челябинской, Пензенской и Московской областей.

В 2024 году АСПИР открывает новый сезон Литературных резиденций.

С 03.05 по 23.05 шесть писателей — авторов региональной прозы будут работать над завершением своих книг в Омске (отель Cronwell Park Ника). Эту резиденцию АСПИР проводит совместно с издательством МИФ. Будут рассматриваться произведения (романы, повести, сборники повестей и рассказов), посвященные культурной и национальной самобытности регионов России. Лучшие произведения будут опубликованы в рамках совместного проекта МИФ и LiveLib "Читаем Россию". Конкурсанты должны предоставить законченные главы (не менее 3 авторских листов) и подробный синопсис произведения, либо завершенную рукопись объемом от 7 до 15 авторских листов. Прием заявок до 3 апреля 2024 года.

С 03.05 по 23.05 в Рязани (парк-отель "Паустовский") АСПИР совместно с издательством "АСТ" (импринт NoSugar Books) проведет резиденцию для авторов молодежной фольклорной прозы. К рассмотрению принимаются повести и романы для читателей старше 16 лет (фэнтези, хоррор), написанные на основе классических сюжетов, мифов, преданий и легенд (т.н. ретеллинг). Участники конкурса должны представить развернутый синопсис и отрывок произведения (от 10 тыс. знаков до 20 тыс. знаков) до 1 апреля 2024 года. В случае 100% готовности рукопись предоставляется полностью. Прием заявок до 1 апреля 2024 года.

В конкурсах могут участвовать литераторы из всех федеральных округов России. Все расходы, связанные с проездом и пребыванием в резиденции, АСПИР берет на себя.

Узнать полные условия конкурса и подать заявку можно на сайте Ассоциации:https://aspi-russia.ru/contests/literaturnye-rezidenczii-omsk-2/ и https://aspi-russia.ru/contests/literaturnye-rezidenczii-ryazan/

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