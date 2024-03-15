В Подмосковье выхаживают маленького гималайского медвежонка

Мама малыша погибла во время родов

В Клинском городском округе выхаживают маленького гималайского медвежонка. Его мать держали на частном подворье в клетке. Медведица родила малыша месяц назад и скончалась. Хозяева не сразу смогли достать ее детеныша из импровизированной "берлоги". Поэтому медвежонок сильно переохладился. К тому же был невероятно голоден.

Накормить зверя чем-либо, кроме молока, крайне сложно. Поэтому его повезли на реабилитацию. Взялись его выхаживать в Клинском парке львов "Земля прайда". Виктор Агафонов и его команда уже спасали медведей. Поэтому опыт у них есть.

Сейчас малыш в тепле, его лечат ветеринары и активно откармливают. Говорят, что наблюдается положительная динамика. Ему сделали плюшевый домик, по которому медвежонок активно ползает. А еще у него есть любимый плюшевый медведь. С ним малыш и засыпает.

Ранее Агафонову пришлось выхаживать медвежонка Пряника. Малыша привезли на притравочную станцию. Он должен был стать "учебным пособием" для охотничьих собак, которых натаскивают на диких зверей.

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