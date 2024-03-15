Асафов: В Москве на выборах президента к 12 часам проголосовали более 1,5 млн избирателей

Цифры по явке бьют все рекорды

Более 1,5 миллиона человек уже проголосовали в Москве на выборах президента России на 12:00.

Это общая явка и в дистанционном электронном голосовании, и на участках, сообщил журналистам замруководителя столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.

Выборы проходят штатно, никаких нарушений нет. Электронные системы работают на всех участках.

"Можно сказать, что на первую половину первого дня никаких значимых происшествий нет", - сообщил он.

В этом году цифры по явке бьют рекорды предыдущих годов, добавил Асафов.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Отдать голос онлайн можно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.

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