Политик перефразировал высказывание Катона-старшего

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что "Россия должна быть разрушена". Политик использовал высказывание римского полководца Марка Порция Катона-старшего, который в одном из своих выступлений подчеркивал, что "Карфаген должен быть разрушен", поскольку это был давний враг и угроза для Рима.

Ринкевичс заявил в социальных сетях, что полностью поддерживает президента Франции Эмманюэля Макрона в том, что "мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России".

Однако не все интернет-пользователи согласились с президентом Латвии. В комментариях к его высказывания указывают, что Европа не желает мира и стремится спровоцировать Россию, а также предлагают Ринкевичсу подумать об отставке, сообщает РИА Новости.

Прибалтийские государства не скрывают своего антироссийского настроя и продолжают предпринимать враждебные шаги против России. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в будущем будет создан железный занавес между странами Балтии и Россией и Белоруссией.

Президент России Владимир Путин с возмущением отмечал, что в странах Прибалтики "русских людей выбрасывают просто за кордон". Глава государства подчеркивал, что это представляет угрозу национальной безопасности России.

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