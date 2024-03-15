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В Киеве испугались больших территориальных потерь к лету без помощи США

14:40
  • пятница
  • 15 марта 2024

Конгресс отказывается одобрить запрос Белого дома для Украины

В Киеве считают высокой вероятность потери значительных территорий к лету, если Украина не получит новую помощь от США. Об этом пишет в пятницу, 15 марта, The Washington Post со ссылкой на заявление старшего советника украинского лидера Владимира Зеленского.

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Чиновник на условиях анонимности рассказал, что на фронте "боевой дух низок, импульс слабый", а украинцы боятся мобилизации, поскольку считают ее верной смертью в отсутствие оружия.

Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что "ни одна страна не сможет противостоять России с возможностями ее военной промышленности в одиночку". Из этого политик сделал вывод о том, что Украина всегда будет нуждаться в помощи Запада.

При этом внутриполитическая обстановка на Украине оставляет желать лучшего. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский начал чистку среди высших чинов ВСУ, так как опасается возможного бунта военнослужащих.

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