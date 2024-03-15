ФСБ предотвратила теракты в Брянской области

Задержан житель Краснодарского края
Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарского края, который собирался совершить теракты в Брянской области.
Как сообщили в ведомстве, подозреваемый действовал по заданию террористической украинской группировки с целью дестабилизировать обстановку в преддверии выборов президента.
Завербованный мужчина изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил их возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры.
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