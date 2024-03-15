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Собянин: Москва помогла технологическому бизнесу привлечь более 9,5 млрд рублей

14:59
  • пятница
  • 15 марта 2024

Стартапы могут направить средства на научные исследования и масштабирование проектов

Москва за 5 лет помогла технологическому бизнесу привлечь инвестиции на 9 с половиной миллиардов рублей. Почти треть этой суммы компании получили в прошлом году. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Стартапы могут направить средства на научные исследования и масштабирование проектов. Комплексную поддержку оказывает Московский инновационный кластер. Там помогают компаниям представить свои продукты на городских и коммерческих площадках.

Есть сервис для анализа сильных и слабых сторон проектов. А еще возможность объединить усилия технологических компаний и научных организаций.

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