В ЦИК напомнили об уголовной ответственности за провокации на выборах президента

Нужно усилить охрану урн

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) призвала усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней чернилами.

За воспрепятствование избирательному процессу грозит уголовная ответственность, напомнил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

"Делают и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение", - рассказал он (цитата по "Интерфаксу").

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Санкт-Петербурге и других регионах появились "лица с поддельными аккредитациями СМИ", которые пытаются совершить "неправомерные действия".

Ранее злоумышленники испортили бюллетени чернилами в Курской и Воронежской областях, Карачаево-Черкессии и Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"