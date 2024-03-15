ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЦИК напомнили об уголовной ответственности за провокации на выборах президента

14:49
  • пятница
  • 15 марта 2024

Нужно усилить охрану урн

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) призвала усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней чернилами.

За воспрепятствование избирательному процессу грозит уголовная ответственность, напомнил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

"Делают и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение", - рассказал он (цитата по "Интерфаксу").

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Санкт-Петербурге и других регионах появились "лица с поддельными аккредитациями СМИ", которые пытаются совершить "неправомерные действия".

Ранее злоумышленники испортили бюллетени чернилами в Курской и Воронежской областях, Карачаево-Черкессии и Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.