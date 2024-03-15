Рыжий музейный кот вышел на дежурство в избиркоме в Югре

Усатый является символом музейно-выставочного комплекса в Лангепасе

Необычный член избирательной комиссии встречает голосующих на участке в Лангепасе, в Ханты-Мансийском автономном округе). Рыжий кот является символом музейно-выставочного комплекса, а на время выборов стал членом участкового избиркома.

По словам членов комиссии, к рыжему коллеге все привыкли. Он хозяин музея, в котором разместился избирательный участко, ему все позволено. Кот себя комфортно чувствует - сидит на стульях, на столах и поднимает настроение избирателям.

Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК России зарегистрировал четырех кандидатов на высший государственный пост: это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин, передает РИА Новости.

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