МВД Финляндии назвало условия открытия границы с Россией

Ведомство предлагает ограничить прием заявлений на получение статуса беженца

В МВД Финляндии написали законопроект, который в конечном итоге позволит открыть границу с Россией. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно документу власти должны ограничить прием заявлений на предоставление убежища именно на этом участке. Это позволит бороться с нелегальной миграцией.

Заявления на предоставление убежища можно будет подать на любых других пограничных пунктах пропуска. Так что въезд нелегальным мигрантам будет запрещен только со стороны России. Зато это позволит нормально работать пунктам пропуска на границе двух стран.

Решение по законопроекту будет приниматься 25 марта. Вопрос о возможном открытии границ вообще будут рассматривать ближе к апрелю. Официально пункты пропуска не работают с ноября 2023 года. По словам главы МВД Мари Рантанен, если ситуация с беженцами не улучшится после открытия КПП, то их вновь закроют.

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