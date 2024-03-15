В США призвали серьезно отнестись к словам Путина о ядерном оружии

Президент России предупредил о готовности страны защищать себя

Заявления президента России Владимира Путина о вероятности применения ядерного оружия, прозвучавшие в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, стоит воспринять крайне серьезно. Об этом заявил обозреватель журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу.

Журналист отметил, Россия располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом: 5 600 ядерных боеголовок, свыше 300 межконтинентальных баллистических ракет, 11 атомных подлодок с баллистическими ракетами, дальние стратегические бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты воздушного базирования с ядерными боеголовками.

Путин имел в виду способность некоторых ядерных держав запускать ядерное оружие с земли, воздуха и моря. Возможность нанесения ядерных ударов из этих трех областей создает наилучшее сдерживание, поскольку обеспечивает второй удар в случае внезапного нападения.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Владимир Путин в интервью не делал заявлений о применении ядерного оружия, а лишь отвечал на соответствующие вопросы. Реакцию Белого дома на интервью российского президента Песков назвал ее "преднамеренным искажением контекста и нежеланием слышать президента Путина".

При этом высокопоставленные источники в администрации Джо Байдена утверждают, что США с конца 2022 года готовятся к ядерному удару по России. По их утверждению, американцы втайне связались с ключевыми союзниками, а также с Индией и Китаем, чтобы составить план применения ядерного оружия в случае, если вдруг на это решится Россия.

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