Явка избирателей на выборах президента превысила 25%

Голосование займёт три дня

К этому часу явка избирателей на выборах президента в целом по стране уже превысила 25%. В Центризбирком стекается вся информация о голосовании.

Явка в целом по ДЭГ: активно голосуют Дальний Восток, Чукотка. Досрочное голосование прошло в труднодоступных местах и новых регионах, а также для военных СВО.

Граждане определяют судьбу государства на ближайшие 6 лет. Впервые голосование займёт три дня. Прийти на участки можно с пятницы по воскресенье с 8 до 20 часов по местному времени.

Выполнить свой гражданский долг можно онлайн, не выходя из дома. Такая возможность есть у жителей 29 регионов.

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