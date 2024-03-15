Наблюдатели пристально следят за выборами в России

Впервые на выборах президента доступно электронное голосование

В большинстве регионов России продолжается первый день голосования. В то время, как на Дальнем Востоке, в Восточной и Западной Сибири избирательные участки к этому часу закрылись, и сейчас уже можно сказать, что итоговая явка на выборах будет высокой, в ряде регионов люди выстраивались в очереди еще до открытия участков. Так, на Чукотке уже в первый день на выборы пришли более 60 процентов избирателей. Несмотря на провокации со стороны Киева, впервые на выборах президента России голосуют и жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Когда в европейской части России ещё спали, во Владивостоке под гимн России уже открывались избирательные участки, давая старт трёхдневному голосованию. А это уже кадры из Северо-Курильска, где людям для того, чтобы отдать свой голос на выборах президента России, приходилось преодолевать метель и штормовой ветер. Не так, конечно, жестко, но погода не баловала сегодня и крымчан, которые с самого утра устремились на избирательные участки.

Впервые шли голосовать на выборах президента России и жители новых регионов нашей страны. Проголосовал в первый день и Владимир Путин. Не стал тянуть с голосованием и министр обороны. Вместе с начальником генштаба Валерием Герасимовым Сергей Шойгу посетил один из участков в Южном федеральном округе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал в Москве. В столице это сделал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. А глава Совета Федерации Валентина Матвиенко опустила свой бюллетень на одном из участков Санкт-Петербурга.

"Хочу призвать тех, кто строит планы на эти выходные. В оставшиеся два с небольшим дня - обязательно прийти на голосование, исполнить свой гражданский долг", - заявила Валентина Матвиенко.

Тем, кто подал заявку заранее, а это более двух миллионов человек, можно и не приходить на участки. Впервые на выборах президента доступно электронное голосование. Жителям Москвы и вовсе не надо было дополнительно регистрироваться. Так что с 15 по 17 марта они могут проголосовать в любое удобное время. Такой возможностью воспользовался сегодня и мэр столицы Сергей Собянин.

Впрочем, многие москвичи все же решили голосовать на выборах президента традиционным способом, с утра отправившись на избирательные участки. Активно голосуют и жители северной столицы. Избирательным правом там обладают свыше трех с половиной миллионов человек, многие из которых отправились на избирательные участки в первый день голосования.

А это уже кадры из Центра управления полетами, на связь с которым выходит российский экипаж МКС, чтобы с орбиты исполнить свой гражданский долг на Земле.

За этим процессом, как и за голосованием по всей стране, пристально следят наблюдатели. Всего их больше 300 тысяч, из которых 706 человек представляют другие государства. В ходе выборов они планируют посетить 52 региона России, чтобы дать итоговую оценку ходу голосования. И пока оно их вполне устраивает.

"На всех участках, которые я успел посетить, работа идёт по плану, очень организованно. Мы видели очереди избирателей и работу общественных наблюдателей, которые выполняют её очень грамотно и ответственно. Моя задача в том, чтобы замечать недостатки, но, честно говоря, пока я не заметил никаких нарушений или проблем", - рассказал Чжан Мин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества.

"Мы видели, как много людей ждали открытия участка уже с восьми утра, и, похоже, граждане очень ответственно подходят к этому вопросу, так что все кажется очень доступным. Люди совершенно свободны в своем выборе, и мы надеемся, что будет хорошая явка", - отметил Сириль Гоше, заместитель мэра города Талан, член совета Дижонской метрополии.

Впрочем, итоги подводить пока рано, подчеркивают в ЦИКе. Впереди ещё два дня голосования.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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