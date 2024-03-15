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Мишустин рассказал об увеличении зарплат врачей из малых городов

18:12
  • пятница
  • 15 марта 2024

Мера поддержки коснётся более 200 тысяч человек

12 миллиардов рублей выделит правительство внедрение системы долговременного ухода пожилых и людей с инвалидностью. Об этом на заседании правительства рассказал сегодня глава кабмина Михаил Мишустин. Регионам на эти цели будет выделено ещё 4,2 миллиарда рублей.

Обсудили помощь для новых регионов. Речь шла о выделении одного миллиарда рублей Донецкой народной республике на закупку отечественного транспорта. Так, уже в этом году учреждения первичного звена здравоохранения получат около полутысячи санитарных автомобилей, ещё 200 легковых машин с грузовым кузовом закупят для перевозки гуманитарной помощи и медикаментов.

Ещё одна мера поддержки коснётся более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник. По поручению президента принято решение повысить специальные социальные выплаты медицинским работникам.

"В небольших городах, сёлах, посёлках, где меньше полусотни тысяч человек, их максимальный размер для врачей вырастет до 50 тыс. рублей. А для среднего персонала – до 30 тыс. рублей. В населённых пунктах с численностью жителей от 50 тысяч до 100 тысяч поддержка составит 29 тыс. и 13 тыс. рублей соответственно. Назначаются средства уже с 1 марта", - сообщил Мишустин.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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