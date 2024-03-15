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Медведев предложил Западу альтернативную "формулу" для Зеленского

15:38
  • пятница
  • 15 марта 2024

Зампред Совбеза напомнил о Харьковском процессе над нацистами

Заместитель председателя Совета безопасности России предложил Западу альтернативу "формуле мира Зеленского". Дмитрий Медведев напомнил кураторам киевского режима о процессе над нацистами в Харькове в 1943 году.

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Зампред Совбеза опубликовал в Telegram фотографию, на которой запечатлен результат этого процесса. По словам Медведева, киевская нацистская свора, которая обстреливает мирных жиетелей российских  городов, будет болтаться на виселице, как военные преступники в освобожденном от нацистов Харькове. Компанию им составит "изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России", - добавил политик.

Несколькими часами ранее Медведев опубликовал свой вариант "формулы мира" для украинского конфликта. Его основа, по мысли зампреда Совбеза – полная и безоговорочная капитуляция "бывшей Украины" и признание всего этого пространства территорией России.

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