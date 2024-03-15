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Украине передали тела сотни погибших украинских военных

15:50
  • пятница
  • 15 марта 2024

В этом посодействовал Международный комитет Красного креста

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, 15 марта, объявил о получении ста тел погибших бойцов Вооруженных сил Украины.

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В соцсетях штаба говорится, что "состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 погибших защитников Украины".

В обмене участвовал Международный комитет Красного Креста. Российская сторона эту информацию пока не комментировала, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращается к Москве с просьбой о возвращении тел украинских военнопленных, погибших при крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76. Буквально за пару дней до этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов поставил под сомнение сам факт нахождения на борту украинцев.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова подтвердила, что Киев действительно попросил Москву вернуть тела — они "могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют".

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