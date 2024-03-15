Подведены итоги первого дня голосования на выборах президента России

Явка по стране за первый день превысила 30%

Первый выборный день в России завершен. Голосовать идут целыми семьями. Одни предпочитают традиционный бумажный бюллетень, кто-то использует электронный терминал. Популярность набирает дистанционное электронное голосование. По стране для участия в нем в 28 регионах зарегистрировались 4 миллиона 700 тысяч и из них уже проголосовали более трети. В Москве, которая в свое время стала пионером использования такого формата выборов, подсчет ведется отдельно. И уже в первый день только за два часа так проголосовали полмиллиона человек. Дистанционно свой голос отдали президент Владимир Путин. И мэр Москвы Сергей Собянин.

На орбите проголосовали участники 70-й длительной экспедиции - космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин. Их волеизъявление на земле, в Центре управления полетами, зафиксировало доверенное лицо.

В ряде регионов люди выстраивались в очереди еще до открытия участков. Так, на Чукотке уже в первый день на выборы пришли более 60 процентов избирателей. Похожие показатели в Туве и Кузбассе. Особенно активны жители новых регионов России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где выборы президента проходят впервые. Проголосовать там можно было досрочно. Также с 25 февраля по 14 марта голосовали жители труднодоступных территорий страны, а также военнослужащие в зоне спецоперации и в Сирии.

Центризбирком, сотрудники территориальных и участковых избирательных комиссий, правоохранительные органы сделали все, чтобы выборы прошли в комфортной и безопасной обстановке. В ЦИКе также прокомментировали провокации, случившиеся на ряде избирательных участков.

"Мы предупредили все комиссии наши, чтобы усилили - вот сейчас привлекли Росгвардию, которая у нас там дежурит, чтобы усилили охрану ящиков для голосования. Коль пошла эта цепочка", - отметила Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии.

Но никакого реального воздействия на ход выборов такие провокации оказать не могут. "Выборы мы проведем нормально. У нас нет проблем массового характера, которые могли бы повлиять на легитимность выборов. Просто нет сомнений и я считаю, что те избирательные технологии, которые применяются в России, они самые передовые. Такого комплекса нет ни в одной стране мира", - заявил Николай Булаев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии.

На избирательных участках сегодня проголосовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - в Петербурге, по месту регистрации. А в столице - спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава МИДа Сергей Лавров.

Министр обороны Сергей Шойгу отдал свой голос вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе. Активно голосовали и главы регионов, многие пришли на участки к открытию. По последним данным из Центризбиркома, явка по стране за первый день превысила 30 процентов.

Впереди еще два дня голосования. Напомним, что впервые выборы президента проходят в течение трех дней.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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