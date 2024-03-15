Развод и бегство от тирании: появились новые версии исчезновения Миддлтон

Кенсингтонскому дворцу приходится оправдываться

Все Соединённое королевство, а также куча заинтересованных людей по всему миру ищут и не могут найти Кейт Миддлтон, супругу наследника престола Уильяма, которую не видели с Рождества. На неделе Кенсингтонский дворец опубликовал её первую фотографию за этот год. Опубликовал - и очень быстро отозвал, потому что в соцсетях нашли множество доказательств применения фотошопа. Что немедленно подлило масла в огонь конспирологических теорий исчезновения принцессы Уэльской. Так куда же пропала самый популярный член британской королевской семьи?

Астрологи, тарологи, нумерологи и прочие хироманты со всего мира вместе с подданными Его Величества ищут принцессу Уэльскую вот уже третий месяц!

Ведь Кенсингтонский дворец за это время выпустил лишь два протокольных заявления. Суть которых: "Кейт сделали операцию. Она - жива, относительно здорова и приступит к исполнению своих обязанностей не раньше весны!" Она уже наступила, но вместо принцессы британцам явили трогательное фото. Утверждалось, что его сделал лично принц Уильям во время уикенда, проведенного в Шотландии. Трое наследников британской короны, улыбки и легкий румянец на щеках. Благодаря информагентствам, которые тут же растиражировали изображение, умилялся весь мир. Правда, недолго.

"Такое нечасто случается, я не могу припомнить подобный случай, когда международные информагентства удалили бы снимки из-за репутационных опасений. Вот, например, Associated Press - крупное агентство - пишет, что, похоже, снимок был отредактирован", - отмечают западные СМИ.

Похожие формулировки у Reuters и France Press. И ладно бы просто монаршему семейству слегка тон кожи осветлили или белизны зубов добавили. Особо внимательные наблюдатели уверены – фото не просто отредактировано, а составлено из разных частей.

Ну и, помимо этого, от 12 до 20 элементов редактирования. Рука принцессы Шарлотты сдвинута в сторону. Её волосы с одной стороны длиннее, чем с другой. С юбкой тоже происходит что-то необъяснимое. Наконец, каблук всего один. Поза самой Кейт тоже неестественная. Обручальное кольцо вообще пропало. Хотя, может, и к лучшему, ведь оно принадлежало самой Леди Ди, с которой часто сравнивают Кейт, советуя избавиться от якобы проклятого украшения. Кто-то даже заметил на фото желтые осенние листья. Народную фантазию, кажется, уже не унять.

Оправдываться пришлось Кенсингтонскому дворцу. В официальном аккаунте Кейт Миддлтон появилось такое сообщение: "Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела выразить свои извинения за любую путаницу, которую вызвала семейная фотография, которой мы поделились вчера".

Как подтверждение того, что всё в порядке - публикация нового снимка! Принц и принцесса Уэльские покидают Букингемский дворец. Правда, дважды наступили на одни и те же грабли. Кирпичи, мол, в окне не те.

"Доверия к королевской семье всё меньше и меньше. Вы знаете, что серьезные проблемы начались из-за недоверия в связи со скандальной историей принца Эндрю. И в настоящий момент этот монархический кризис, несмотря на открытость короля Карла, попытки изменить имидж семьи, этот кризис стремительно углубляется", - отметила Анна ван Денски, политический обозреватель.

Ведь за здоровье 75-летнего Карла III, у которого недавно диагностировали рак, британцы переживают меньше, чем за принцессу Уэльскую. В отличие от пожилого монарха, Кейт искренне любят и очень боятся потерять.

"Мы имели возможность наблюдать визиты королевы Камиллы. Она посетила его пять раз. Как пишут в пабликах британцы, наша ведьма побывала там 5 раз. Со специфической улыбкой. Она была счастлива, судя по всему, что ее фотографируют, что она была в центре внимания. И вопрос, который встает в отношении Кейт Миддлтон: то, что у нее побывал муж всего один раз на 3 день и ее родители также один раз, и больше ее никто не навещал", - отметила Анна ван Денски.

И это тоже натолкнуло желтую прессу на определенные мысли - так неужели развод? Хотя, справедливости ради, чего таблоиды только не писали: Кейт якобы сделали неудачную операцию по увеличению ягодиц или даже подпольный аборт.

В общем, скандал вокруг благородного британского семейства не унять. Папарацци вроде как совсем недавно сфотографировали Кейт в машине матери. Подлинность снимка, правда, многими ставится под сомнение. Но на нем принцесса Уэльская действительно выглядит неважно - лицо сильно отекло.

Упрек пришел и от источника близкого к нелюбимой заокеанской невестке – Меган Маркл. Та якобы рассуждала о том, что уж она-то точно никогда бы не допустила подобной оплошности с фотошопом. Меган откровенно врёт. Ведь на использовании фотошопа её ловили регулярно. Хотя, чему удивляться. На рождественской открытке в прошлом году у принца Луи не хватало пальцев. Метаморфозы творились и с руками покойной Елизаветы II.

В общем, это у них "семейное". Как, кстати, и у испанских Бурбонов. На долю королевы Изабеллы II выпало страшное – изобретение фотографии! По сравнению с которой померкли все прижизненные портреты королевы. Её потомок – Хуан Карлос не смог собрать всех своих многочисленных внуков в одном месте. Поэтому их тоже просто пририсовали. И ведь выглядит намного лучше неудачной фотографии американского президента. В соцсетях призывают молиться за Америку.

Человечество, что называется, подсело на графические редакторы. "Очень много же пословиц – встречают по одёжке. У тебя никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Это всё про то, что свойственно любому человеку. Ему хочется в глазах других людей выглядеть хорошо. Человек – социальное существо и в силу этой социальной природы мы стремимся к совершенству в глазах других людей", - отметила психолог Наталья Панфилова.

Главное, не убежать при этом в альтернативную мир, который позволяют создать нейросети. Ведь там практически не отличить реальность от фантазии, причём зачастую воспалённой. Трампа, например, пользователи уже упекли за решетку. Воплотили в жизнь комплексы Макрона. Или добавили красок в серые будни чопорного британского королевского семейства. Представив, как могла бы выглядеть вечеринка, например, по случаю полного выздоровления короля и Кейт Миддлтон. А британцы его, безусловно, ждут. Отказываясь верить в худшее. И прощая любимой принцессе простые человеческие шалости с фотошопом.

А она, возможно, нет. Ведь если принцесса жива и в полном здравии, остается, пожалуй, самая простая и, возможно, лучшая версия - она просто сбежала от невыносимых обязанностей члена королевской семьи и тирании погрязших в скандалах Виндзоров. Ну а Кенсингтонский дворец ищет ее по всему миру, но никак не может найти.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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