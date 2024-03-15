"Всенародное ликование": как изменился Крым за 10 лет

Изменения коснулись каждой сферы

18 марта вся страна отметит десятилетие возвращения домой Крыма. При этом речь не только и даже не столько о сей благословенной земле - главное, что вернулись миллионы людей. С 91-го им пришлось более 20 лет жить не дома, а у его порога. Всё благодаря причудам шибко хитрого аппаратчика Никиты Хрущева, а потом жадности тех, кто после развала СССР правил Украиной, не вкладывая в Крым ни копейки и одновременно выкачивая из него миллиарды. Ну а после Майдана новые "власти" заявили - полуостров будет либо украинским, либо безлюдным. Ответ крымчан на этот поразительный в своём хамстве беспредел был быстрым и решительным. И как доказали эти 10 лет - единственно правильным.

Это традиционная встреча героев и ровесников Крымской весны. Ветераны боевых действий, народные ополченцы, действующие военнослужащие и дети, которым уже 10 лет. Все они свидетели великих перемен.

"Вот эта новейшая история, которая пошла с Крыма – это новейшая история России. Это новая история нашей жизни. Как будет развиваться – я об этом не задумывался. Я был рад тому, что мы уже дома. Когда ты дома, ты понимаешь, что у тебя будущее существует", - заявил Виктор Аносов, руководитель Крымского отделения МОО "Союз добровольцев Донбасса", участник СВО.

В феврале 2014-го, когда националисты захватили власть в Киеве, Крым почувствовал, что русского мира на Украине больше не будет. Жители полуострова объединились, чтобы не допустить Майдана в регионе и защитить свой избранный парламент. Порядок и безопасность обеспечили "вежливые люди". Получив народную поддержку, депутаты воспользовались правом автономии и организовали референдум. На котором более 90 процентов высказались за историческое воссоединение.

"В тот момент – это было всенародное ликование. Это восторг, это счастье от того что в глубине души всегда была мечта, всегда было одно – быть с Россией. Потому что это русский мир. И когда это все случилось – было безграничное счастье", - рассказала Лариса Георгиади, депутат Государственного Совета Республики Крым.

А затем появились безграничные возможности. Крым в кратчайшие сроки стал самодостаточным регионом. Украина создавала проблемы, блокируя дороги, отключая подачу воды и электроэнергии. Россия эти проблемы решала. По дну Керченского пролива проложен энергомост. Под Симферополем и Балаклавой построены теплоэлектростанции. Сейчас регион энергонезависимый. А водозаборы, скважины и новые магистральные трубопроводы решили многолетнюю проблему с питьевой водой.

Крым стал доступнее. Построен международный терминал аэропорта в Симферополе. Реализована мечта поколений – Крымский мост. Полуостров теперь надежно связан с материком автомобильным и железнодорожным сообщением. Появилась и транспортная артерия - трасса "Таврида", от которой сейчас строят ответвления в сторону моря.

Новая инфраструктура позволяет Крыму принимать гостей круглый год. Увеличилось количество санаториев и здравниц, создаются новые точки притяжения – например, пещера Таврида. Развивается археологический, палеонтологический, экстремальный туризм и, конечно, оздоровительный. Впервые за 100 лет была реконструирована производственная база Сакских грязей.

Это не просто озеро – а настоящее научно-производственное предприятие. Ведущее в советские годы, выживающее при Украине и возрождённое уже в России. В рамках федеральной целевой программы здесь построили новые насосные группы, трубопровод для закачки морской воды, обводной канал для сброса паводков, пункт переработки грязи. А еще закупили станцию забора и баржу. На все про все потратили более 600 миллионов рублей.

Еще больше вложили в медицину. Капитально отремонтировали 850 медучреждений. Теперь даже в труднодоступных районах есть ФАПы. А в новой республиканской больнице проводят операции, которые раньше казались фантастикой. Одних только нейрохирургических вмешательств стало в 5 раз больше.

"Таких операций, как аневризма, эктраинтракораниальные анастомозы – очень прецизионная тонкая операция, которая без применения микрохирургической техники и без применения полноценного обследования не проводится. Сейчас таких оперативных вмешательств у нас проводится много", - пояснил Дмитрий Дедков, заместитель главного врача по хирургической помощи РКБ им. Семашко.

За 10 лет в Крыму построили 163 детских сада. Впервые в регионе будут ликвидированы очереди в дошкольные учреждения. Безграничные возможности открываются и в Севастополе. Город-герой вот-вот станет культурной столицей юга России. Строится театр оперы и балета и художественная галерея, открылась академия хореографии и интернат для детей со всей страны.

На месте пригорода Херсонеса уже в этом году откроются первые в России музей христианства и храм под открытым небом, музей античности и Византии, археологический комплекс, амфитеатр и греческий квартал. Уже работает центр "Корсунь" для воспитанников "Артека" и детская школа искусств, куда ежедневно приходит заниматься почти тысяча детей.

Изменения коснулись каждой сферы. Хотя 10 лет назад о таких преобразованиях никто даже не задумывался. Жители Крыма просто хотели реализовать свою мечту - вернуться домой, на свою историческую Родину.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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