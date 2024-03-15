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Явка на выборах президента России приблизилась к 18%

15:35
  • пятница
  • 15 марта 2024

Голосование будет продолжаться три дня

Явка избирателей в рамках голосования на выборах президента России по состоянию на 15:22 по московскому времени в пятницу, 15 марта, составляет 17,92%. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии.

Выборы главы государства будут продолжаться три дня, с 15 по 17 марта. Избиратели выбирают между четырьмя кандидатами: действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), вице-спикер Государственной думы Вячеслав Даванков ("Новые люди").

В Москве на выборах президента уже к полудню проголосовали более 1,5 миллиона избирателей. Заместитель руководителя столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов уточнил, что это общая явка и в дистанционном электронном голосовании, и на участках.

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