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Вылившей краску в урну для бюллетеней в Москве может грозить лишение свободы до 5 лет

15:39
  • пятница
  • 15 марта 2024

Скоро следователи приступят к ее допросу

Следственный комитет возбудил уголовное дело после происшествия на избирательном участке в столице, где женщина вылила краску в урну для бюллетеней. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются подробности инцидента.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). По данным следствия, 15 марта фигурантка на одном из избирательных участков в Москве вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к ее допросу", – рассказала АГН "Москва" старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

В столичной прокуратуре отметили, что за данное правонарушение грозит до 5 лет лишения свободы. Центральная избирательная комиссия призвала усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней чернилами.

Ранее злоумышленники испортили бюллетени чернилами в Курской и Воронежской областях, Карачаево-Черкессии и Москве.

Накануне в прокуратуре столицы напомнили об ответственности за нарушения избирательного законодательства.

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