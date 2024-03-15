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В Хабаровске оперативники раскрыли кражу йорка по кличке Кузя

15:42
  • пятница
  • 15 марта 2024

Напуганную собачку вернули хозяйке

В Хабаровске десятилетнего йоркширского терьера похитили у хозяйки прямо в магазине. Женщина привязала питомца у входа, так как у него были грязные лапы. А когда вышла с покупками, то собачки уже не было. Пришлось обращаться в полицию, сообщает пресс-служба МВД России

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Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, что песика забирает мужчина. До того, как совершить кражу, похититель купил и съел мороженное. К счастью, на обертке остался отпечаток пальца. И он нашелся в полицейской базе. 

Силовики отправились к месту проживания мужчины. Там он гулял с пьяной компанией. Песик сидел в углу и дрожал. Подозреваемый объяснил, что похитил пса, чтобы обменять его на спирт в ломбарде. Но ему это не удалось сделать. 

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