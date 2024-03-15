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МГИК: Около 2,3 млн человек проголосовали в Москве на президентских выборах

16:12
  • пятница
  • 15 марта 2024

Выборы проходят с 15 по 17 марта

В Москве на выборах президента России проголосовали уже порядка 2,3 миллиона человек. Об этом в пятницу сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Цифры на 15:00 <…> в список избирателей в городе Москве включены 7 млн 971 тыс. 786 человек, всего выдано бюллетеней 2 млн 250 тыс. 564. <…> Если говорить о бумажных бюллетенях, то выдано 390 тыс. 955, электронно проголосовали 1 млн 859 тыс. 609 избирателей, избравших именно этот вариант голосования", – сказала она.

Явка избирателей в рамках голосования на выборах президента России по состоянию на 15:22 по московскому времени достигла 18%.

Между тем в ЦИК напомнили об уголовной ответственности за провокации на выборах президента.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

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