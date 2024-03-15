ЦИК насчитал пять случаев порчи бюллетеней на избирательных участках

Ящики заливали краской

Центральная избирательная комиссия насчитала около пяти ЧП на участках для голосования на выборах президента России. Все они связаны с порчей бюллетеней в ящиках, сообщил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев. Он уточнил, что ящики для голосования заливали краской.

Зампредседателя ЦИК считает, что необходимо организовать дежурство – и не только возле ящиков для голосования, но и около КОИБ (электронных урн). По словам Булаева, был случай порчи КОИБ, так что дежурство должно быть настоящим – не просто смотреть со стороны, а находиться рядом, не нарушая при этом тайны голосования.

В России впервые выборы президента проходят в три дня - с 15 по 17 марта. В Москве могут проголосовать с 8:00 до 20:00 граждане, имеющие постоянную регистрацию в столице. Жителям других городов следовало заранее оформить заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве, напоминает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"