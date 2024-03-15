Ликвидировано более 550 боевиков

Российские войска совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей, предпринятые с 12 по 15 марта. В результате упреждающих слаженных действий, ударами авиации и артиллерии уничтожено более 550 украинских боевиков и 16 танков, сообщили в Минобороны России.

Также, по данным военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск на Донецком направлении освободили населенный пункт Невельское в ДНР. Поражены семь механизированных и пять штурмовых бригад в районах Спорного, Клещеевки и Курдюмовки.

В районах населенных пунктов Белогоровки и Новомихайловки в ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Украинские войска потеряли более 1930 военнослужащих, девять танков, уничтожено восемь полевых складов боеприпасов.

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