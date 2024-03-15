Асафов: Воспрепятствование выборам может грозить пятью годами лишения свободы

Ранее СКР возбудил уголовное дело после происшествия на избирательном участке

Воспрепятствование выборам может грозить уголовным сроком до пяти лет. Об этом в пятницу рассказал замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов.

"Что касается происшествий на участке, где красящим веществом, проще говоря, зеленкой, был облит ящик для голосования; другой участок, где произошла попытка поджога. Все последствия всех этих действий сейчас устранены, ведут работу правоохранители, мы следим за развитием этой ситуации. Стоит упомянуть, что даже если эти действия, по предположению правоохранителей, будут трактованы по ст. 141 Уголовного кодекса РФ, наказание за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий составляет от трех до пяти лет, что тоже серьезно", – сообщил Асафов.

Ранее в пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело после происшествия на избирательном участке, где женщина вылила краску в урну для бюллетеней. В ЦИК призвали усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней чернилами.

Ранее в столичной прокуратуре напомнили об ответственности за нарушения избирательного законодательства.

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