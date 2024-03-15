В ЦИК оценили влияние порчи ящиков для голосования на итоги выборов

Влияние нулевое

Результат выборов президента России не изменится из-за попыток порчи бюллетеней, зафиксированных на некоторых участках для голосования. Влияние таких акций на итоги – нулевое, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Булаев напомнил, что явка избирателей, по последним данным, составляет почти 24% - то есть, проголосовали около 27 миллионов человек. Случаев порчи бюллетеней зафиксировано порядка десяти, это 100-150 испорченных бланков. По словам зампреда ЦИК, влияние нулевое, даже минусовое.

В ЦИК подчеркнули, что инициаторы подобных акций добились только возбуждения уголовных дел. А подобные попытки будут пресекаться. Как сообщалось ранее, случаи порчи бюллетеней были зафиксированы в разных российских регионах, в том числе в Москве. В ящики для голосования заливали "зеленку" и другие жидкости, напоминает АГН "Москва".

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