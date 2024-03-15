Фонд имени Миклухо-Маклая разработал проект "Россия в регионе Южных морей"

В рамках проекта подготовлены материалы для онлайн ознакомления

Образовательно-просветительский проект для учащихся средней школы подготовлен Фондом им. Миклухо-Маклая при научной и экспертной поддержке Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона ИВ РАН и Фонда президентских грантов.

Экспедицию под руководством И. Ф. Крузенштерна, можно сравнить по значимости с выходом человека в космос, она открыла России путь в мировой океан и положила начало русским научным исследованиям и открытиям в области картографии, гидрографии, климатологии, географии, океанографии, ботаники, а также этнографии, и др.

Атлас "Южного моря", созданный И. Ф. Крузенштерном по итогу первой и последующих отечественных экспедиций, позволил собрать воедино все наблюдения и описания, когда-либо выполненные в Тихом океане, являя собой кладезь знаний, признанный всеми морскими державами XIX в. На основе представленных в нем материалов, а также архивных источников последующих русских экспедиций XIX в. подготовлен проект, призванный достоверно представить исторический вклад России в изучение нашей планеты, направленный на основную целевую аудиторию учащихся 5-9 классов.

В рамках проекта подготовлены материалы для онлайн ознакомления на сайте с возможностью скачивания электронного иллюстрированного издания "Россия в регионе Южных морей. По следам русских открытий", предназначенного для школьных курсов истории, географии, посвященных отечественным путешественникам XIX-XXI вв., которое актуально как для самостоятельной работы и проектной деятельности учащихся 5-9 классов средней школы, так и для использования в рамках дополнительного образования учащихся педагогами российских школ.

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