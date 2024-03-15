Мощный ураган привел к гибели людей в США

Пострадал штат Огайо

Ураган пронёсся по нескольким штатам Среднего Запада. Полиция Огайо подтвердила гибель двух человек. Проверяются сообщения о других жертвах и пострадавших.

В Индиане полиция сначала заявила местным СМИ, что ураган с градом унёс жизни трёх жителей мобильных домов. Позже чиновники подтвердили лишь информацию о значительном числе пострадавших. Более 10000 домов и предприятий в Индиане и почти 37000 в Огайо остались без электричества, многие здания разрушены. Радары показали, что их обломки поднимались на высоту более четырех с половиной километров.

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