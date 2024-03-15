Общественный штаб: Выборы президента России в Москве проходят без нарушений

Все поступающие обращения обрабатываются

В Общественном штабе отмечают отсутствие нарушений в ходе выборов в столице. Все поступающие в штаб обращения оперативно обрабатываются, сообщил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.

"На некоторых избирательных участках зафиксированы попытки нарушить текущий ход голосования. Также были предприняты различного рода провокации. Каждая такая ситуация разбирается индивидуально, следим за всеми сообщениями от наблюдателей на местах. В целом серьезных нарушений нет, общий ход голосования проходит штатно", – отметил он.

Ранее в ЦИК сообщили, что результат выборов не изменится из-за попыток порчи бюллетеней, зафиксированных на некоторых участках для голосования. В ЦИК подчеркнули, что инициаторы подобных акций добились только возбуждения уголовных дел.

При этом воспрепятствование выборам может грозить пятью годами лишения свободы. В столичной прокуратуре напомнили об ответственности за нарушения избирательного законодательства.

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