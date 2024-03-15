Проголосовавшие онлайн до 20 часов поучаствуют в розыгрыше "Миллиона призов" 16 марта

Проводится уже девятая акция

В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали о сроках проведения розыгрышей в рамках "Миллиона призов".

"О том, что вы выиграли или нет – завтра до 9:00 будет получена информация. А подведение розыгрыша будет следующее: кто сегодня проголосовал с 8:00 до 20:00, завтра в районе 9:00, их розыгрыш будет. Я сегодня проголосовал, завтра я в районе 9:00 узнаю. Потом следующий этап, кто проголосовал с 8:00 в субботу до 8:00 в воскресенье, и потом с 8:00 до 8:00, и уже в понедельник, кто проголосовал с 8:00 до 20:00. Вот такие полные сутки", – сообщил президент МТПП Владимир Платонов.

По его словам, в столице данную акцию уже проводили восемь раз.

"Вот это проводится девятая акция. Какие разыгрываются призы? Менялось: тысяча, три, пять, потом были машины, были квартиры, а вот когда проводили восьмой раз, посчитали, что лучше больше небольших призов, чем вот квартиры или машины", – добавил Владимир Платонов.

В этом году партнерами программы "Миллион призов" стали уже почти 250 московских компаний. Призовые баллы можно обменять на оплату части чека в магазинах-партнерах, а также в кафе, ресторанах и химчистке.

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