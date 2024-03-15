Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России

Мэр Москвы оценил удобство электронного голосования

Число москвичей, голосующих онлайн, с каждым годом становится все больше. Форма очень удобная, оценил возможности ДЭГ мэр Москвы. Сергей Собянин сообщил, что проголосовал онлайн на выборах президента России.

Как отметил Собянин в Telegram-канале, благодаря удобству ДЭГ в голосовании принимают участие даже те, кто последние 20 лет не приходил на участки. Мэр столицы подчеркнул, что увеличение явки, в конечном счете, и обеспечивает реальную демократию - когда граждане сами определяют свою судьбу.

В России впервые выборы президента проходят три дня - с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве могут граждане, имеющие постоянную регистрацию в столице. Жителям других городов следовало заранее оформить заявление на прикрепление к избирательному участку в столице.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"