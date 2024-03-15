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Хакеры Beregini слили данные ВСУ о потерях танков Abrams

18:03
  • пятница
  • 15 марта 2024

Приводятся технические характеристики и данные на экипажи

Документы ВСУ о потерях американских танков Abrams в зоне СВО опубликовали украинские хакеры из группы Beregini. Хакеры подчеркивают, что решили выложить информацию в открытый доступ, так как Минобороны Украины не хочет признавать, что за несколько дней было уничтожено два танка и машина разграждения.

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По данным группы Beregini, еще один танк за тот же период был поврежден попаданием ракеты. Хакеры выложили документы 47-й отдельной механизированной бригады, подтверждающие потери. Они подчеркнули, что знают все про экипажи американских танков и пообещали выложить информацию на своем сайте.

В документах сказано, что один из танков Abrams был "безвозвратно потерян"  он получил повреждения в результате атаки двух дронов в районе села Бердичи. Второй танк, согласно документам, был оставлен экипажем. Третий был поврежден в районе населенного пункта Семеновка. При этом Минобороны России сообщало, что по данным на 11 марта российские войска уничтожили в зоне СВО четыре танка Abrams.

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