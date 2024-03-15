Путин оценил продвижение ВС России в зоне СВО

Войска уверенно удерживают инициативу

Вооруженные силы России уверенно удерживают инициативу, шаг за шагом добиваются решения поставленных задач в зоне СВО, заявил Владимир путин. Президент России провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что российские войска создают своими действиями базовые условия для обеспечения безопасности России, для внутриполитической стабильности государства и достижения всех целей национального развития. Что касается противника, то он не имеет успеха ни на одном направлении.

Российский лидер отметил, что киевский режим предпринял целый ряд диверсионно-террористических атак в приграничных районах, пытаясь помешать проведению выборов президента России. Противник не добился успеха при атаках на Белогородском и Курском направлениях, он бежал с большими потерями. Глава государства отметил и работу сил противовоздушной обороны. По данным Путина, российская ПВО уничтожает до 95% ракет и снарядов противника, передает ТАСС.

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