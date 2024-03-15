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Путин предупредил Киев о возмездии за удары по российским регионам

19:02
  • пятница
  • 15 марта 2024

Запугать народ России украинскому режиму не удастся

Удары украинской армии по российской территории не останутся безнаказанными. Киевский режим решил запугать многонациональный народ России – но такого никогда не будет. Россияне ответят на эти провокации еще большей сплоченностью, заявил Владимир Путин. Президент России провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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Еще одна цель противника, пытавшегося прорваться через границу - отвлечь внимание общественности стран, у которых Украина клянчит деньги, от реального положения дел на фронте, заявил Путин. Президент подчеркнул, что российские войска уверенно удерживают инициативу в зоне СВО.

Киевский режим предпринял четыре попытки диверсионных атак на Белгородскую область и одну на Курскую. По данным российского лидера, противник задействовал более 2,5 тысячи личного состава, 35 танков и около 40 бронированных машин. Подразделения ВСУ были окружены и уничтожены. К сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, отметил президент. Путин пообещал, что всем им и их семьям будет оказана необходимая помощь и поддержка, передает ТАСС.

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