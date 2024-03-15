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В Москве на выборах президента России проголосовали уже порядка 2,3 млн человек

19:17
  • пятница
  • 15 марта 2024

В столице голосование проходит в штатном режиме

Около 2,3 миллиона человек проголосовали в Москве на президентских выборах. Об этом в пятницу сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Всего выдано бюллетеней 2 млн 250 тыс. 564. Если говорить о бумажных бюллетенях, то выдано 390 тыс. 955, электронно проголосовали 1 млн 859 тыс. 609 избирателей, избравших именно этот вариант голосования", – сказала Кириллова.

В столице голосование проходит в штатном режиме, добавил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"В целом все штатно, каких-то системных сбоев и системных проблем, которые мы не могли бы решить, мы не наблюдаем", – сказал он.

Ранее в ЦИК сообщили, что результат выборов не изменится из-за попыток порчи бюллетеней, зафиксированных на некоторых участках для голосования.

В России впервые выборы президента проходят три дня - с 15 по 17 марта.

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