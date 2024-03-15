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Владимир Путин проголосовал на выборах президента России

19:23
  • пятница
  • 15 марта 2024

Действующий глава государства выбрал онлайн-вариант голосования

Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах президента России. Действующий глава государства выбрал онлайн-вариант голосования.

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Путин пользуется таким способом волеизъявления не впервые. Как передает ТАСС, российский лидер уже несколько последних лет Путин дистанционно принимает участие в осеннем едином дне голосования.

Онлайн-голосование на президентских выборах в России используется впервые. Этой возможностью могут воспользоваться жители примерно трети российских регионов. Также впервые президентские выборы проводятся в три дня, с 15 по 17 марта. Россияне выбирают из четырех зарегистрированных ЦИК кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

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