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ВС России ликвидировали солдата бундесвера - командира спецназа наемников

20:13
  • пятница
  • 15 марта 2024

Гражданин ФРГ почти 2 года воевал на Украине

Российские военные ликвидировали в зоне СВО гражданина Германии – бывший солдат бундесвера командовал спецназом наемников. Некто Штефан воевал на Украине почти 2 года, передает RND.

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По данным издания, до прибытия в апреле 2022 года на Украину наемник пять лет служил в немецкой армии. За время службы он был трижды командирован в состав немецкого контингента в Афганистане.

Как рассказали его сослуживцы, Штефан был командиром группы разведотряда спецподразделения Международного легиона. Был ранен, утверждал, что за его голову россияне объявили награду. По позиции немецкого военного нанесла удар российская артиллерия.

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