Умер народный артист Александр Ширвиндт

Актер скончался в больнице

Умер Александр Ширвиндт. Народный артист Российской Федерации, президент театра Сатиры скончался на 90-м году жизни.

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров сообщил агентству ТАСС, что узнал о смерти известного актера от его сына Михаила. По его словам, Ширвиндт умер в больнице, подробности пока не приводятся.

Александр Ширвиндт известен по ролям в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих" и многих других. Большой успех имел эстрадный дуэт актера с его другом Михаилом Державиным. Ширвиндт 30 лет служил в Московском театре сатиры, в 2000 году стал его руководителем. Покинул этот пост народный артист в 2021 году.

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