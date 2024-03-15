ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер народный артист Александр Ширвиндт

20:33
  • пятница
  • 15 марта 2024

Актер скончался в больнице

Умер Александр Ширвиндт. Народный артист Российской Федерации, президент театра Сатиры скончался на 90-м году жизни.

Газаров рассказал о состоянии Ширвиндта
Ширвиндт покидает пост худрука Театра сатиры

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров сообщил агентству ТАСС, что узнал о смерти известного актера от его сына Михаила. По его словам, Ширвиндт умер в больнице, подробности пока не приводятся.

Александр Ширвиндт известен по ролям в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих" и многих других. Большой успех имел эстрадный дуэт актера с его другом Михаилом Державиным. Ширвиндт 30 лет служил в Московском театре сатиры, в 2000 году стал его руководителем. Покинул этот пост народный артист в 2021 году.

Программа "Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.